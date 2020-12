Andorra acollirà dilluns de la setmana vinent, 30 de novembre, la reunió extraordinària de ministres iberoamericans de Relacions Exteriors, una trobada que se celebrarà de manera telemàtica i que serà la darrera del calendari de l’any 2020. La pandèmia causada pel coronavirus centrarà la major part de la reunió ja que la declaració de la Presidència estarà dirigida a recollir els treballs previs efectuats al llarg de les diverses reunions ministerials i trobades preparatòries de la cimera, així com a reivindicar la necessitat d’una acció conjunta per combatre les greus conseqüències sanitàries, econòmiques i socials que està causant el SARS-CoV-2. D’aquesta manera, els ministres dels països membres de la Conferència Iberoamericana treballaran una declaració que reculli la necessitat d’oferir una resposta global i coordinada a la crisi actual, de tal manera que la recuperació resulti inclusiva, sostenible i resilient, i que, alhora, avanci definitivament cap al desenvolupament sostenible, la lluita contra la pobresa i la garantia d’una protecció social a tota la població. El document reflectirà, molt especialment, el paper de la innovació en aquesta recuperació, tenint en compte que l’aposta d’Andorra per als dos anys de la seva presidència ha estat la reivindicació de la innovació com a element clau per a l’impuls del desenvolupament sostenible i la implementació dels Objectius 2030. A més a més, es reconeixerà el paper dels governs com a garants de la implementació de polítiques per combatre els efectes de l’epidèmia i la necessitat que hi hagi una resposta concertada entre tots els països per fer-hi front, amb la necessària cooperació entre estats. Des del punt de vista social s’abordarà la necessitat de lluitar contra l’augment de les desigualtats.Un altre dels punts que tractaran els ministres serà l’impacte que la pandèmia ha causat en àmbits com l’educació i la cultura. Altrament, es recollirà la necessitat de no deixar de banda l’impuls de les polítiques mediambientals davant la crisi, tenint en compte l’estreta relació entre la crisi sanitària i la del medi ambient. De la mateixa manera, es posarà damunt la taula la importància que hi hagi una modificació dels patrons de producció i consum actuals per uns altres de més responsables, innovadors i sostenibles. Finalment, es reafirmarà la necessitat de seguir intercanviant coneixement i bones pràctiques entre els països iberoamericans per fer front a la crisi provocada per la Covid-19.