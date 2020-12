Els ministres d’Educació iberoamericans s’han reunit aquest dimarts de forma telemàtica i han acordat donar un impuls decisiu a la innovació, la formació digital, l’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació del professorat amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’ensenyament i millorar la seva qualitat i minimitzar, així, l’impacte que la crisi de la Covid-19 ha tingut per milions d’alumnes de la regió.Les màximes autoritats educatives iberoamericanes, reunides en la XXVII Conferència Iberoamericana de Ministres d’Educació, han examinat les conseqüències de la pandèmia sobre els seus sistemes educatius, han compartit experiències i bones pràctiques per combatre els seus efectes, i han aprovat una declaració. Entre les accions que han acordat en destaca el fet d'impulsar nous models d’aprenentatge, més flexibles i personalitzats, que incloguin l’emprenedoria i la innovació de forma integrada i transversal en els currículums; afavorir la formació al llarg de la vida amb la finalitat de facilitar que tothom pugui adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats pel seu desenvolupament personal i professional; formular un pla d’acció per a l’escola digital per tal de fer front a la bretxa digital a la regió i avançar en la incorporació de recursos digitals en els processos d’ensenyança i aprenentatge; i promoure la capacitació i la formació continuada dels docents, dotant el professorat dels mitjans i les competències digitals per adaptar-se a entorns virtuals i híbrids mitjançant l’aplicació de metodologies d’ensenyança no presencial.La conferència ha estat presidida per Andorra, que ostenta la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, i coorganitzada amb l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib). Aquesta trobada forma part del calendari de reunions preparatòries de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà al Principat el 22 d’abril del 2021.A banda de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant la jornada també ha intervingut la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, que ha afirmat que “aquesta crisi accelerarà les tendències del futur en l’àmbit laboral. Moltes empreses hauran de tancar portes per no tornar-les a obrir i molts mercats canviaran de forma permanent. Aquest fet implica que moltes feines quedaran obsoletes i molts treballadors hauran de rebre noves capacitacions laborals, en el marc d’un sistema d’aprenentatge continuat al llarg de la vida”.“Creiem amb fermesa que ha arribat l’aquí i l’ara de repensar els sistemes educatius a Iberoamèrica per combatre les seves debilitats i desigualtats amb la transformació, la innovació i el desenvolupament sostenible, tan necessaris sempre, però avui més que mai”, ha manifestat el secretari general de l’OEI, Mariano Jabonero.La declaració conjunta de la XXVII Conferència Iberoamericana de Ministres d’Educació s’elevarà als caps d’Estat i de govern durant la XXVII Cimera Iberoamericana que portarà per lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'.