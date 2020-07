El 75% de las mujeres están preocupadas porque en verano el pelo se daña y su regeneración es difícil. Wiohair propone el mejor cuidado para proteger el cabello de los efectos del sol, del agua y de todas las agresiones externas típicas de esta época estival.

Wiohair ( wiohair.com ) ha escuchado las inquietudes de sus clientas.



En verano el cabello se seca, queda áspero y quebradizo. Se debilita afectando de forma definitiva en el equilibrio capilar. El sol, el agua, el cloro o el viento, la sal de mar, el sudor, etc. afectan a la calidad del cabello y si no se cuida, la regeneración del mismo es muy complicada.



Wiohair ha desarrollado una mascarilla excelente para todo tipo de cabellos que lo protegerán de factores externos y lo embellecen.



Mascarilla 2 en 1: Protege y embellece. ¿Cómo lo consigue?



Una mascarilla capilar con Células madre vegetales

Wiohair usa células madre vegetales de las manzanas Uttwiler Spätlauber que crean una capa protectora de cada hebra del cabello y lo regeneran para protegerlo de factores externos.



La consecuencia es un cabello más fuerte, rejuvenecido y con toda la vitalidad necesaria.



Ingredientes naturales

Han buscado componentes de origen natural con altas propiedades para el cabello. Evitan de forma expresa sustancias químicas que perjudican el organismo, la piel y el cabello.



Aceite de Macadamia, hidratante profundo para el cabello: además tiene propiedades regeneradoras y antioxidantes y es rico en omega 7. Esto hace que el cabello se muestre más saludable y vigoroso.



Manteca de Karité para protección solar capilar: Es un gran acondicionador, nutre el cabello en profundidad y lo protege de los daños que provoca el sol.



Wiohair ofrece su pack capilar especial para el verano. "Y si Wiohair sorprende con su mascarilla, su pack de verano no es menos".



Una de las consecuencias inevitables del periodo estival en el cabello es su deterioro y posterior caída

Wiohair ofrece su pack estrella para cuidar el cabello este verano ya que tal y cómo dicen “no hay peor desgracia para el cabello que perderlo. Todo lo demás tiene solución”.



La formulación del champú es muy especial dado que contiene factores de crecimiento vegetales. Los factores de crecimiento son las proteínas que necesita el cabello para mantenerlo en un estado de salud excelente y por lo tanto evita su caída.



El champú Wiohair es su producto más popular ya que miles de clientes en toda España se han pasado a este producto anticaída como champú para el cuidado del cabello habitual.



Wiohair apoya al país y su desarrollo

Durante el confinamiento y la pandemia, Wiohair ha dado todo el apoyo posible en la ayuda de la gestión de esta emergencia sanitaria.



No ha realizado Ertes, han regalado geles desinfectantes de manos a cada uno de los clientes y todos sus proveedores, fabricantes así como las oficinas se encuentran en territorio español. Apuestan por el desarrollo de la ciencia local así como el desarrollo de la industria dentro del país.



