Empresas como LVMH, MANGO, GRIFOLS, CTAIMA, DKV Seguros, ROLLS-ROYCE, CBRE, ELIX Polymers, TECHNIP FMC o REALE SEGUROS participaron en el evento. Otras como Refruiting y Andjoy estuvieron presentes en calidad de patrocinadores.

El evento, organizado por Happy & Healthy Institute, ha celebrado su segunda edición en Barcelona con un récord de asistencia. Más de 220 asistentes de primer nivel del sector de los recursos humanos y la seguridad laboral han estado presentes en las ediciones de Madrid y Barcelona para conocer desde una perspectiva 100% práctica cómo atraer el talento millennial y cómo integrar en sus organizaciones los programas de empresa saludable.El seminario se ha instituido como un espacio de conocimiento, experiencia y buenas prácticas para experimentar y entender cómo la empresa saludable puede ayudar a generar valor y resultados tangibles en las organizaciones. El evento dirigido a responsables de RRHH, Prevención de Riesgos Labores y Directivos ha tenido una gran acogida.A lo largo de una jornada, de 9.00 a 14.00 horas, más de 12 ponentes entre expertos, directivos o profesionales, tanto de España como a nivel internacional, de startups, pymes o de grandes empresas, han ofrecido a los asistentes su profesional visión sobre los programas de bienestar laboral. Una tendencia que día a día está experimentando una implantación cada vez más extensiva en las organizaciones.Los protagonistas del evento fueron los fundadores del Happy & Healthy Institute, los ponentes y representantes de las empresas CTAIMA, Technip FMC, LVMH, DKV Seguros, ELIX Polymers, Rolls-Royce Power Systems AG, Mango, Grifols, Refruiting y Andjoy; pero también los mismos participantes, quienes mediante un formato cercano y abierto pudieron interactuar desde el primer momento con todos los ponentes y profesionales. En sus intervenciones dejaron claro que los programas de empresa saludable juegan un papel clave en cualquiera de los procesos de recursos humanos hoy por hoy. Y que, con el impulso de acciones de bienestar laboral, se consiguen grandes resultados sin tener que invertir grandes presupuestos.La apertura corrió a cargo de la Fundadora de Happy & Healthy Institute y CEO de CTAIMA, Iolanda Gatell. En su ponencia explicó qué es y qué no es una empresa saludable. A su vez, resaltó que “las principales causas de fracaso de los proyectos de bienestar laboral son comenzar las acciones sin una fase de sensibilización previa y abordar muchos objetivos a la vez”.Sara Vela, de Happy & Healthy Institute, dio las claves para diseñar y personalizar un diagnóstico inicial que permita conocer cuáles son los aspectos para mejorar y las fortalezas de cualquier proyecto de empresa saludable. Además, hizo hincapié en tener en cuenta que, además de los beneficios y el ROI, son importantes las consecuencias que podrían surgir por el hecho de no hacer nada respecto a la gestión del estrés, la baja productividad, el alto absentismo, la alta rotación de los equipos, etc.A lo largo del evento los asistentes pudieron preguntar e interactuar con los diferentes profesionales, así como ver datos reales presentados. También pudieron vivir en primera persona una sesión de gestión del stress y relajación a cargo de Carla Sánchez, de The Holistic Concept y disfrutar de un desayuno saludable a cargo de Refruiting.

