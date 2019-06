Dando continuidad al éxito de su proyecto solidario "Perros Felices", Fiat Professional ha desarrollado el primer concurso orientado a resaltar la belleza de los perros en adopción.

El evento "Otra Belleza Canina" tuvo lugar en Madrid el 15 de junio abierto al público, con una completa agenda de actividades y zonas de ocio para familias y sus acompañantes de cuatro patas.

Contó con caras conocidas y solidarias que nos acompañarán en el evento con nuestras bellas mascotas.

El Proyecto Perros Felices, impulsado por Fiat Professional para el cuidado y la recuperación de perros abandonados, está resultando un rotundo éxito.

Dando un paso más allá dentro del proyecto, Fiat Professional lanza "Otra belleza canina", el primer concurso de belleza para perros en adopción. Un evento para toda la familia (incluido sus mascotas) en el que, más allá de los tradicionales valores y aspectos a puntuar en un concurso de belleza tradicional, se busca resaltar la verdadera belleza de los perros abandonados. Un concurso en el que todos resultarán ganadores.

"Para el Proyecto la verdadera belleza no está en el exterior, al igual que en las personas, pero muchas veces los perros de refugios no son tan bonitos o no tienen esa presencia que parece que atrae, sin embargo tienen una serie de valores que los hacen increíblemente hermosos", explica el Marketing Manager de Fiat Professional, Álvaro García.

El directivo considera que valores como "la fidelidad, la simpatía, la valentía, la ternura, etc." son infinitos en estos perros y por ello merecen otra oportunidad.

El evento fue abierto al público y tuvo lugar el 15 de junio en la Finca Astilbe (Madrid). El objetivo era pasar una gran jornada en la que los perros en adopción encuentren nuevas familias ese mismo día y se pueda disfrutar de diferentes actividades como charlas y talleres. Además todos los asistentes disfrutaron de diferentes áreas de juego y zonas para poder tomar algo.

A la cita acudieron caras conocidas como el actor Fernando Tejero, los presentadores televisivos Carlos Sobera y Roberto Brasero o el exjugador de baloncesto Joe Arlaukas, entre otros.

Los actores de la iniciativa y sus acciones son las siguientes:

-Bayer suministra a los refugios las desparasitaciones necesarias (tanto internas como externas) para todos los perros que tienen en los refugios.

-Hospital Veterinario Retiro les hace las revisiones gratuitas y los casos más extremos los afronta él, reduciendo el coste de las intervenciones y operaciones para que pueda afrontarse la completa recuperación del perro.

-Gosbi cede 540 Kg de comida de alta calidad de manera trimestral a cada uno de los refugios y un saco de 500 gramos a cada familia que adopta un perro.

-Fiat Professional no solo da voz a este proyecto de manera continuada, si no que pone a disposición un vehículo durante todo el año, a cada uno de los refugios, para que puedan hacer el traslado de los animales y de la comida y medicamentos que les llegan.

En la web www.otrabellezacanina.es podréis encontrar toda la información, así como las historias de algunos de nuestros amigos peludos, que ya han sido recuperados y adoptados.

En 2018, Fiat Professional anunció su proyecto Perros Felices dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, un proyecto centrado en la recuperación y bienestar de perros abandonados con el fin de facilitar su adopción. A lo largo de su desarrollo, el proyecto Perros Felices ha conseguido contar con la colaboración de entidades como Bayer, Hospital Veterinario Retiro y Gosbi, con el fin de poder atender a todos los perros que se encuentran en los dos refugios escogidos en la comunidad de Madrid, ACUNR (Animales con un Nuevo Rumbo) y Salvando Peludos. Fiat Professional reforzó su implicación en el proyecto cediendo a cada refugio colaborador un Fiat Dobló Cargo Natural Power (propulsado por Gas Natural Comprimido) para cubrir todas sus necesidades de transporte.

Con el evento del 15 de junio, la marca no solo quiere dar continuidad a esta iniciativa solidaria, que cuenta ya con más de 700 inscritos que mensualmente reciben información acerca del progreso del proyecto y que ayudan de manera activa a promover la adopción, sino que propone llevarla un paso adelante.

El Marketing Manager de Fiat Professional remarca que el Proyecto trata de ayudar a toda esa gente que no deja de trabajar para que los animales que son abandonados y maltratados, puedan de nuevo encontrar una familia.

"Esos refugios se tienen que buscar la vida para encontrar subvenciones y viven de las donaciones para poder mantener el bienestar de los animales, se juegan el tipo en los rescates y ven a veces a los animales en mal estado sin poder ayudarles. El abandono de perros tiene cifras increíblemente altas en España, y los refugios no dan más de sí, por lo tanto pensamos que ayudar en el trabajo que desarrollan las protectoras era la mejor manera de afrontar esto, al fin y al cabo Fiat Professional es una marca destinada al facilitar el trabajo diario", concluye Álvaro García.

