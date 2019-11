Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden es reconocido como mejor destino Spa de Europa y del Mediterráneo 2020.

El Hotel ha recibido, en el marco de la feria World Travel Market, el reconocimiento de la publicación ‘Condé Nast Johansens’

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, ubicado en Puerto de la Cruz, se ha convertido en el mejor destino spa de Europa y del Mediterráneo 2020, tras recibir el premio de la publicación Condé Nast Johansens. Este galardón, de gran prestigio internacional, reconoce, gracias a las votaciones de los clientes, la excelencia de sus instalaciones.

Este premio, que se ha entregado en el marco de la feria World Travel Market, llega para sumarse al resto de certificaciones con las que ha sido reconocido Hotel Botánico y su complejo The Oriental Spa Garden, y pone en valor su esfuerzo por la optimización de sus servicios. Entre sus acreditaciones recientes se encuentran, por ejemplo, el reconocimiento de Condé Nast Johansens a mejor hotel con Spa de Europa y del Mediterráneo o el prestigioso TUI Holly 2019, con el que ha sido elegido como uno de los 100 mejores hoteles del mundo.

Como miembro del selecto grupo The Leading Hotels of the World, Hotel Botánico ofrece suites únicas e instalaciones de primera clase que se funden mágicamente en un entorno paradisíaco. Sus habitaciones están completamente equipadas con las últimas comodidades, incluyendo un moderno sistema de insonorización que garantice un ambiente amable y tranquilo.

La Dirección del Hotel declara que este premio supone una gran recompensa a la labor realizada cada día por el equipo humano de Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden como parte de su compromiso con la calidad y la excelencia.

Hotel Botánico, compromiso con la excelencia

El Hotel Botánico*****GL es un prestigioso hotel con spa de cinco estrellas localizado en el precioso y apacible norte de Tenerife, con vistas privilegiadas al Valle de La Orotava. El Hotel Botánico ofrece suites únicas e instalaciones de primera clase que se funden de forma mágica con sus alrededores paradisíacos. Las habitaciones están totalmente equipadas con toda clase de servicios y comodidades de última generación, incluido un moderno sistema de insonorización que asegura un ambiente tranquilo y agradable.

The Oriental Spa Garden

The Oriental Spa Garden es un moderno Spa para uso exclusivo de los clientes, y se enmarca en un entorno paradisíaco bañado en las aguas naturales del Parque Nacional del Teide. Este templo consagrado a la relajación, y de inspiración tailandesa, ofrece lujosos tratamientos, unas vistas y una luz natural increíbles, y una vegetación exuberante que aseguran una sensación de bienestar única. El Spa, que ofrece una escapada perfecta en cualquier época del año, cuenta, además, con una amplia oferta de tratamientos, también de Ayurveda, así como clases de Tai-Chi, Yoga o Pilates. Asimismo, una exclusiva colaboración con el cirujano cosmético Dr. Krulig lo convierte en un Spa referente a nivel internacional.

En los últimos cuatro años, The Oriental Spa Garden ha sido premiado como mejor spa de Europa por la prestigiosa editorial internacional Condé Nast Johansens, que ha otorgado al Hotel el premio a la excelencia como mejor hotel con Spa de Europa y del Mediterráneo. Teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de grandes hoteles especializados en los spas en todo el continente, este es un reconocimiento de enorme importancia, que pone en valor el trabajo bien hecho y el gusto por la excelencia.

Botánico Slim & Wellness, un concepto único de alta cocina dietética en Tenerife

Bajo la dirección de Patrick Jarno, que se ha hecho un nombre en la Bretaña francesa con su concepto de alimentación, el Hotel Botánico ha lanzado este año su concepto Botánico Slim & Wellness, unas vacaciones que solo pueden ser posibles en Puerto de la Cruz, en Tenerife, un lugar conocido por contar con el mejor clima del mundo los 365 días del año.

Una cuidada propuesta, elaborada junto a reputados chefs de la región francesa de Bretaña, elimina grasas, promueve el consumo inteligente de proteínas e hidratos de carbono y potencia los sabores primarios de los ingredientes y la frescura de los productos. Estos, cocinados en la proporción adecuada, aportan sensación de saciedad sin renunciar al placer de comer.

La dieta se basa en la separación de los alimentos en tres grandes grupos –alcalinos, ácidos y neutros- y se complementa con la realización de ejercicio físico moderado. Al mismo tiempo, se puede disfrutar de la naturaleza y los paisajes únicos de la isla de Tenerife, o de los magníficos parques de los alrededores, gracias a agradables caminatas.

Igual de importante es la utilización de productos frescos y de excelente calidad, procedentes de cultivos biológicos propios, que se transforman, gracias a esmeradas técnicas culinarias, en recetas meticulosamente estudiadas en las que los alimentos conservan todos sus nutrientes con un sabor potenciado.

Con esta propuesta, que incluye clases de taichí, yoga, qigong, pilates y meditación en The Oriental Spa Garden –reconocido como el mejor Spa de Europa y del Mediterráneo-, es posible recuperar una figura esbelta y una vitalidad y una energía que proporcionan bienestar y equilibrio en cuerpo y mente.

