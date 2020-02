Los premios creados por el periódico digital DiegoCoquillat.com reconocen la excelencia en la gestión digital y tecnológica del mejor chef, franquicia, restaurante independiente y este año por primera vez, de un maître.

El Chef Jordi Roca del restaurante El Celler De Can Roca (Girona), la Jefa de Sala Iratxe Miranda del restaurante Yume (Avilés), la franquicia McDonalds y el restaurante Heart Ibiza de los hermanos Adrià, son los ganadores de la tercera edición de los premios The Best Digital Restaurants 2020 (#TheBestDR2020).

Los premios reconocen a aquellas personas y empresas de sector de la hostelería en España que han demostrado que la gestión de los entornos digitales y la innovación son sus principales fuerzas transformadoras. Se entregaron en una gala repleta de invitados que puso fin a ExpoHIP, el mayor evento de innovación HORECA de Europa.

La tercera edición de The Best Digital Restaurants ha contado con el apoyo de marcas líderes en el sector como Makro, El Tenedor y Macco Robotics. Los ganadores de las ediciones anteriores fueron Quique Dacosta y Mario Sandoval, mejores chefs digitales, los restaurantes Silk & Soya y El Pimpi, y los grupos Starbucks y Goiko.

Diego Coquillat, creador de estos premios y director del periódico digital DiegoCoquillat.com , dijo: “The Best Digital Restaurants suponen el reconocimiento a aquellos restaurantes, chefs y maîtres que están gestionando su empresa con un nuevo modelo donde la digitalización y la innovación son claves en el presente y futuro de sus proyectos”.

El premio The Best Digital Chef 2020 fue entregado por el propio Diego Coquillat al chef Jordi Roca, el cual no pudo asistir, pero a través de un vídeo manifestó: “Que la gente entienda tu manera de pensar y que entienda tu mensaje a través de estas herramientas digitales ya es un premio en sí”

El premio The Best Digital Restaurant_Indie 2020 fue entregado por Chema León, Director de Marketing de Makro España, al restaurante Heart Ibiza, de los hermanos Adrià. Su Director Creativo José Corraliza, se mostró muy agradecido: “La gestión digital también crea emociones a través de la inteligencia artificial, somos un concepto visionario en constante reinvención”

El premio The Best Digital Restaurant_Group 2020, fue entregado por Víctor Martín, CEO de Macco Robotics, una de las mayores empresas de robótica de Europa, al grupo McDonald’s. Natalia Echevarría, Chief Marketing & Digital Officer de McDonald’s España se mostró muy agradecida: “Este premio pone en valor nuestra obsesión por los clientes, personalizando su experiencia en un entorno digital que nos permita seguir liderando el sector. El ADN de McDonald’s es hacerle más fácil el día a día a nuestros consumidores”.

El premio The Best Digital Maître 2020, fue entregado por Marcos Alves, Fundador de ElTenedor, a Iratxe Miranda, Jefa de Sala del restaurante Yume, de Avilés, quien se mostró emocionada por ser la primera jefe de sala que recibe este importante reconocimiento: “Es un momento histórico para los jefes de sala, gracias por reconocer la revolución de la sala y nuestro trabajo. La sala es vender y comunicar, también a través de lo digital”.

El próximo año, estos premios traerán novedades importantes , y a partir de mañana mismo comenzarán a trabajar en la cuarta edición, en #TheBestDR2021.

