Con la pandemia se ha producido una mejora en los hábitos de higiene bucodental, según una encuesta de Lacer.

Una buena higiene oral resulta una medida de prevención, al ser la boca una de las principales vías de entrada y reservorio para el virus (1) .

Con la finalidad de explicar y concienciar sobre la importancia de la salud bucodental, una importancia que cobra especial relevancia ante la actual pandemia por COVID-19, Lacer ha llevado a cabo recientemente una encuesta sobre los hábitos y la salud bucodental de la población española, tanto de los adultos como de sus hijos e hijas. Los resultados obtenidos muestran que el conjunto de la población española ha mejorado sus hábitos de higiene bucodental, en los últimos meses, al ser la boca una de las principales vías de entrada y reservorio para el virus (1).

En concreto, el conjunto de la población española valora con un notable (7,29 sobre 10) su nivel de higiene bucodental, un resultado superior al esperado inicialmente, en un escenario sin el virus. Destaca también el elevado porcentaje de encuestados que afirman usar colutorio: ocho de cada diez. Se trata también de una proporción más elevada de lo esperado antes de realizar el estudio debido al incremento del uso de este producto por la pandemia. En anteriores encuestas, como la realizada por el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España para el lanzamiento del Libro Blanco. La Salud Bucodental en España, el uso del colutorio se ha situado en los últimos años en torno al 64% (2) de la población española.

Como laboratorio farmacéutico fuertemente comprometido con la salud de la población, Lacer recomienda extremar la rutina de higiene bucodental con motivo de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, Lacer apuesta por la prevención como la mejor arma que existe para eludir este contagioso y mortal virus.

En esta misma línea, expertos reunidos en el marco del 42º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrado del 19 al 30 de octubre, recomendaron el uso regular de enjuagues bucales con antisépticos para ayudar a disminuir la carga viral, así como el riesgo de transmisión de la COVID-19 (3).

Hábitos de higiene bucodental durante la COVID-19

El 43% de los encuestados se cepilla los dientes de forma frecuente, al menos tres veces al día o bien después de cada comida, y el 52,3% lo hace entre una y dos veces al día. Es decir, 9 de cada 10 se limpia los dientes como mínimo una vez al día. Quienes tienen más extendido el hábito del cepillado son los jóvenes de entre 18 y 34 años. También se observan diferencias entre hombres y mujeres, siendo ellas quienes tienden a cepillarse los dientes con más frecuencia, y según el nivel educativo y de ingresos: a mayor nivel de estudios y de ingresos, menos son las personas que declaran no lavarse los dientes a diario.

En promedio se utilizan cuatro artículos de higiene dental. Por orden de más utilizado a menos, se encuentran: el cepillo manual (89%), el colutorio (81%) y el hilo dental (59%). Destaca que las personas con mayor nivel económico usan la mayoría de los artículos de higiene dental por encima de la media, destacando el cepillo eléctrico y los chicles de higiene. Por otro lado, a mayor nivel educativo, mayor nivel de higiene.

En cuanto al uso del colutorio, éste es utilizado especialmente por personas de entre 35 y 44 años y por mayores de 55 años. En cambio, los jóvenes de entre 18 y 34 años, el grupo que tiene más extendido el hábito de cepillarse los dientes, son quienes indican utilizar menos el colutorio como complemento habitual a su cepillado. Destaca también que 3 de cada 10 consumidores afirman comprar siempre la misma marca de colutorio.

La principal forma de uso del colutorio es como complemento al cepillado, como indican el 56% de los encuestados, seguido de asegurar una limpieza profunda (24,9%) y para solucionar algún problema (17,3%). Según el motivo, el principal es como complemento al cepillado habitual (52,5%), seguido de desinfección de la boca (50,7%), para el cuidado de encías (39%) y para tener un aliento fresco (46,7%).

Por géneros, los hombres utilizan más el colutorio como complemento al cepillado y, por comunidades autónomas, los cántabros, riojanos y extremeños son quienes lo utilizan en mayor medida. El estudio revela también que las personas con ingresos elevados hacen un uso preventivo del colutorio. En cambio, a menores ingresos, mayor uso del colutorio para solucionar problemas ya existentes.

Acerca de Lacer

Lacer es una compañía española especializada en el cuidado de la salud humana con un ámbito de actuación mundial. En su portfolio figuran productos y formulaciones específicas para el cuidado bucodental, la higiene personal y el autocuidado de la salud. Esta amplia gama siempre se fundamenta en tres pilares primordiales: soporte científico (ya sea a través de estudios clínicos de eficacia o mediante una amplia documentación bibliográfica), calidad total y máxima garantía. Los productos son diseñados y formulados por el equipo propio de I+D de la compañía siempre a partir de principios activos de eficacia probada.

Actualmente, las marcas de Lacer están disponibles en más de 20 países, con una presencia importante en Latinoamérica, donde México, Brasil y la República Dominicana destacan por su volumen, así como una presencia cada vez más creciente en Asia, Europa y Oriente Medio. Además, la compañía es líder en el mercado nacional con sus productos cardiovasculares.

