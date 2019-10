El quinto Summit tendrá lugar en CaixaForum Madrid, bajo el título “Inspirando el Futuro: Viajeros de largo radio. Hacia un turismo sostenible orientado a las personas".

En la cumbre, se analizará la transformación del mercado global de los viajes, que exige a España una transición acelerada hacia un nuevo modelo turístico orientado a la captación de viajeros de largo radio.

La Ministra de Educación y Formación Profesional y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, presidirá el acto inaugural de la quinta edición del Summit Shopping, Tourism & Economy, que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre de 2019 en CaixaForum Madrid, bajo el título “Inspirando el Futuro: Viajeros de largo radio. Hacia un turismo sostenible orientado a las personas". En la inauguración intervendrán también la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la Presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council (WTTC), Gloria Guevara; y el Director Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), Manuel Butler, así como el Presidente del Comité Organizador del Summit, Juan Antonio Samaranch; el Director Territorial de Madrid de CaixaBank, Rafael Herrador; el Director Corporativo de Iberia, Juan Cierco; el Vicepresidente Corporativo de Samsung, Celestino García, y el Director General de Renfe Viajeros, Ramón Azuara.

Durante las dos jornadas del Summit, se analizará la necesaria transición del modelo turístico español para adaptarse al nuevo mercado mundial, caracterizado por la globalización, el impacto de la tecnología -que cada vez aproxima más los destinos-, la sostenibilidad medioambiental y la influencia de la percepción u opinión de la ciudadanía local acerca de la llegada de visitantes foráneos. El Summit Shopping Tourism & Economy es el único foro internacional que analiza e impulsa en España la captación de turistas de calidad y de compras, como motor de crecimiento económico y social.

Un análisis transversal del turismo de calidad y compras.

El Summit Shopping Tourism & Economy es el único foro internacional que analiza e impulsa en España la captación de turistas de calidad y de compras, como motor de crecimiento económico y social de forma transversal, gracias a la participación de todos los sectores implicados: turismo, comercio, cultura, movilidad, infraestructuras, sector financiero, tecnología (medios de pago), tax free, etc., así como del ámbito público.

En esta quinta edición, los ponentes abordarán temas fundamentales que han marcado la evolución del sector, con especial énfasis en la sostenibilidad, y analizarán el progreso de España en la captación de turismo de calidad y de compras. En este sentido está prevista la participación de personalidades como la Secretaria de Estado en funciones de la España Global, Irene Lozano; la Secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel María Oliver; la Alta Comisionada para la Agenda 2030 en funciones, Cristina Gallach; la Secretaria de Estado de Comercio en funciones, Xiana Méndez, y también los Embajadores en España de la República Popular China, Lyu Fan; de India, Sanjay Verma, y de la República de Corea, Hong-jo Chun.

Asimismo, a lo largo del Summit intervendrán el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni;; el CoFundador y CEO de TRIIP, Hai Ho, y el Presidente-Consejero Delegado de Paradores de Turismo de España, Oscar López.

Los bloques temáticos que se abordarán en las distintas ponencias y mesas de debate del Summit 2019 son los siguientes:

Balance del turismo de calidad y compras en España: 2015-2019, donde intervendrán Marta Blanco, Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte; y Jordi Hereu, Presidente de The Shopping & Quality Tourism Institute y ex Alcalde de Barcelona..

Objetivo: largo radio. Con la intervención de Joan Clos, ex Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; ex Embajador de España en Turquía, ex Ministro del Gobierno español y ex Alcalde de Barcelona.

Promoción de España: reputación y percepción en emisores de largo radio, con la intervención de Didier Lagae, Founder & CEO, Marco de Comunicación.

Activos de España, donde se abordarán temas vinculados a la sostenibilidad medioambiental y la potenciación del comercio local minorista y la artesanía. Intervendrá la Secretaria de Estado de La España Global, Irene Lozano.

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: el turismo y los ODS. Con la participación de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030.

Cultura y Shopping como motores de atracción de un turismo de calidad. Intervendrá la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver.

La revolución 4.0 en el turismo: Create, collaborate and innovate. Ponencia de Óscar López, Presidente-Consejero Delegado de Paradores de Turismo de España.

Un nuevo escenario global para el turismo.

El Summit plantea este año 2019 como un punto de inflexión, en un mercado globalizado a nivel mundial y con millones de nuevos turistas, gracias al auge de las clases medias de países con economías emergentes -fundamentalmente asiáticos, pero también latinoamericanos y africanos-. España mantiene una posición de liderazgo, pero principalmente recibe turistas de la Unión Europea, muchos de los cuales contemplan el precio como primer determinante, y por este motivo se están desplazando a otros destinos con menor coste, como Turquía o Túnez.

Por otro lado, la saturación de los destinos tradicionales es un hecho en toda Europa. El fenómeno se agrava en España con la estacionalización, puesto que los millones de viajeros que nos visitan se concentran en los meses de verano, por considerarnos un destino básicamente de ‘sol y playa’. Frente a esto, el turismo de calidad y largo radio permite la desestacionalización, ayuda a descongestionar los destinos y genera mayores ingresos y rentabilidad económica y social.

Implicación de empresas e instituciones.

La quinta edición del Summit Shopping, Tourism & Economy cuenta con la participación e implicación de grandes empresas como Iberia, CaixaBank, Samsung, Renfe, Aena, UnionPay y Oracle, entre otros. Colaboran también la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), Agenda 2030, la Comunidad de Madrid, Turespaña, Círculo Fortuny, Fundación Samaranch, etc.