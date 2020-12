El 8 d’octubre Andorra acollirà, de manera telemàtica, la celebració de la XIX Conferència iberoamericana de ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat, una nova trobada emmarcada en la Cimera de caps d’Estat i de Govern que el país ha d’acollir el mes d’abril de l’any vinent. A banda d’analitzar els avenços aconseguits en el marc del compromís iberoamericà per al desenvolupament sostenible, resultant de la XXVI Cimera Iberoamericana que es va celebrar a Guatemala, durant la reunió es presentaran els avenços de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) en matèria d’innovació pública; es presentarà i se sotmetrà a aprovació la Carta Iberoamericana d’Innovació en la Gestió Pública i es clourà la trobada amb les declaracions nacionals dels ministres sobre 'Innovació en l’administració pública per a la implementació de l’Agenda 2030 i davant el repte de la Covid-19'. Finalment es procedirà a l’aprovació formal de la declaració d’Andorra.Cal recordar que el lema escollit per la Secretaria Pro Tempore andorrana per a la Cimera de caps d’Estat i de Govern és 'Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. És precisament en l’àmbit de les administracions públiques on la crisi sanitària causada per la Covid-19 ha evidenciat el potencial del desenvolupament tecnològic per fer front als reptes actuals i també el cost que té no innovar.En aquest sentit, s’ha posat en relleu que gràcies a les noves tecnologies els estats, les empreses i els treballadors han pogut seguir exercint les seves responsabilitats, fins i tot en els períodes més complexos de la pandèmia, desenvolupant noves habilitats i explorant noves àrees de coneixement. Basant-se en aquesta experiència, els estats han de continuar impulsant certes polítiques que seran objecte de debat en la trobada que acollirà Andorra. Així, un dels eixos de treball serà la construcció d’aliances estratègiques de les institucions públiques amb el sector privat i la societat civil, per distribuir de manera més eficient els seus recursos arran de la crisi provocada per la Covid-19; aconseguir noves formes de finançament, i posar les bases per a un sistema més sostenible a nivell econòmic i social, i respectuós amb el medi ambient.Es tractarà, també, la necessitat de continuar promovent la imparcialitat, la transparència, l’agilitat i la proximitat de les administracions públiques i la veritable participació i implicació de la ciutadania. Els països participants debatran, a més a més, la necessitat de promoure un canvi cultural a les administracions orientant-les cap a la innovació, entesa d’una manera transversal i global, és a dir, com els canvis en les organitzacions, processos i procediments que generen valor i en la línia, també, d’oferir un servei orientat al ciutadà. En aquest àmbit, també s’abordarà la necessitat d’impulsar una quarta revolució industrial en el si de les administracions, obrint la porta a les tecnologies emergents. La crisi provocada per la Covid-19 ha anat acompanyada d’una nova manera de treballar i una adaptació dels treballadors a les noves circumstàncies. És per això que la creació d’entorns laborals que promoguin la conciliació, la dotació d’una legislació completa sobre el teletreball o la reflexió sobre la possibilitat d’avançar cap a una forma de treballar més flexible, adequant els espais i que afavoreixi l’autonomia dels treballadors seran altres dels eixos del debat que mantindran els ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat iberoamericans.