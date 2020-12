En el marc de les reunions preparatòries per a la XXVII Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que Andorra acollirà el mes d’abril de l’any vinent, el Principat celebrarà, el 6 d’octubre i en format telemàtic, la XXVII Conferència iberoamericana de ministres d’Educació. La reunió servirà no només per avaluar els avenços aconseguits en la posada en marxa dels acords adoptats per la cimera en matèria d’educació, sinó també per posar en comú i compartir, entre els 22 estats participants, l’impacte que la Covid-19 està tenint en l’educació i com els diferents països hi estan fent front.

D’aquesta manera, en la cita en què prendran part els ministres d’Educació s’abordarà l’afectació que la crisi sanitària està tenint en l’àmbit educatiu i les mesures que els diferents països estan implementant tenint com a horitzó l’assoliment de l’ODS 4, que versa sobre la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure les oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida. A més, en el marc de la conferència els participants podran compartir experiències i bones pràctiques que puguin derivar en l’impuls d’actuacions de cooperació entre els diferents estats.

L’agenda de la reunió preveu tres sessions plenàries que tractaran sobre els reptes i oportunitats de la transformació digital; la formació al llarg de la vida, i sobre escoles i sistemes educatius innovadors, compromesos amb la sostenibilitat, i que fomenten la competència d’emprenedoria dels alumnes.

En la primera de les sessions es debatrà la temàtica de la bretxa digital, una qüestió que la Covid-19 ha situat damunt la taula ja que ha fet evident la necessitat de l’ensenyament en línia, amb el reptes que això suposa, no només per l’accés a la tecnologia, sinó també per la capacitació d’alumnes i docents en les noves tecnologies. A banda, també s’ha palesat el paper de les famílies en l’educació i la importància que té l’educació presencial.

A la segona de les sessions s’abordarà el debat sobre la formació al llarg de la vida, tenint en compte que l’educació ha de ser concebuda com un procés que vagi més enllà de la infància i la joventut, garantint que les persones puguin actualitzar, completar i ampliar els seus coneixements.

Finalment, la sessió sobre escoles i sistemes educatius innovadors centrarà el debat al voltant de l’adaptació de l’escola a la revolució tecnològica i el paper de l’educació per al desenvolupament sostenible. Cal tenir en compte que la pandèmia ha mostrat, més que mai, la necessitat de cooperació entre els països iberoamericans per fomentar el diàleg i l’acció conjunta per avançar en la definició de solucions col·laboratives. També es tractarà la necessitat d’impulsar l’educació en competències, l’emprenedoria i la innovació entre els joves perquè puguin desenvolupar-se en un context incert i canviant i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.

En concloure la reunió ministerial, s’aprovarà una declaració que s’elevarà a la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern i també s’espera que es puguin identificar reptes comuns i oportunitats per a la cooperació entre els països de la Conferència Iberoamericana.