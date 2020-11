De media se vendieron unos 80 productos por minuto procedentes de colaboradores comerciales españoles.

El 50% de las 9.000 pymes que venden en Amazon exportan a otros países. En total, en el último año se han superado los 450 millones de euros en exportaciones. Más de 300 pymes españolas superaron el millón de dólares en ventas.

Las pequeñas y medianas empresas que venden en Amazon.es emplean a más de 14.000 personas.

Amazon ha anunciado hoy que los colaboradores comerciales españoles, en su mayoría pymes, vendieron más de 40 millones de productos en las tiendas de Amazon durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, frente a los 30 millones del año anterior. Lo que significa que, de media, vendieron más de 80 productos por minuto. De las más de 9.000 pymes con sede en España que venden en Amazon, el 50 % exportaron en todo el mundo, superando los 450 millones de euros en ventas internacionales en 2019, 50 millones más que el año anterior. Y más de 300 de ellas superaron el millón de dólares en ventas. Además, las pequeñas y medianas empresas que venden en Amazon.es emplean a unas 14.000 personas.

Estos datos se recogen en el informe “Impacto de Amazon en las Pymes Españolas 2020”, publicado hoy, que destaca cómo la compañía beneficia a las pequeñas y medianas empresas, incluidos los más de 900.000 socios independientes como colaboradores comerciales, autores, creadores de contenido, empresas de reparto, desarrolladores y proveedores de soluciones de tecnologías de la información (TI) en toda Europa. A pesar del impacto que la COVID-19 ha tenido en muchas pequeñas empresas, las pymes españolas que trabajan con Amazon han podido crecer y prosperar.

En 2019, Amazon invirtió más de 2.200 millones de euros en logística, herramientas, servicios, programas y profesionales para impulsar el éxito de sus colaboradores comerciales en Europa, casi todos ellos pymes. “Una parte clave de todo lo que hacemos es apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Seguiremos invirtiendo en logística, herramientas, servicios, programas y equipos de profesionales para apoyar a las pymes y así crear la mejor experiencia de compra para nuestros clientes”, destacó Francois Saugier, VP de Amazon Marketplace en Europa.

“Amazon siempre estará del lado de las pequeñas y medianas empresas, son un pilar fundamental de nuestro modelo de negocio y un impulso para la economía española. Por eso, seguiremos apoyándolas en su proceso de digitalización para que sigan creciendo más allá de nuestras fronteras, exportando y generando empleo”, afirmó Mariangela Marseglia, Vicepresidenta y Directora General de Amazon Italia y España.

Por su parte María Peña, consejera delegada de ICEX, agencia española de promoción de exportaciones e inversiones, destaca que “en los últimos cinco años, el volumen de negocio de las ventas online de España al exterior casi se ha multiplicado por cuatro, según datos de la CNMC, pasando a ser cerca de 10.000 millones de euros en 2019”. Sólo en este último año aumentaron un 40% con respecto al año anterior. Este hecho da muestras de la importancia creciente del comercio electrónico en la estrategia de internacionalización de las empresas. Para ICEX es esencial que las pymes españolas aprendan a aprovechar las oportunidades y herramientas que los servicios de venta online como Amazon les ofrecen para facilitar su acceso a mercados exteriores a través del comercio electrónico”, ha añadido. ICEX ha puesto en marcha varios programas de apoyo a la empresa en su apuesta por los mercados electrónicos como el programa ICEX eMarket Services y ha colaborado especialmente con Amazon en distintas acciones, como la Tienda Foods & Wines from Spain y el programa Despega, acompañando a las empresas en todas las fases de desarrollo e implementación de sus proyectos de expansión en mercados internacionales online.

Jorge Campos Lamas y Ricardo García Zorzo, fundadores de Earwaves, marca española de equipamiento deportivo para practicar CrossFit, aseguran que “desde que lanzamos nuestra marca en Amazon, siempre hemos apostado por la innovación y por ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes. Actualmente nuestros productos se venden en las cinco tiendas europeas de Amazon, Estados Unidos y Australia y las exportaciones ya representan el 50% de nuestras ventas”. Por su parte, José Luis Vázquez González, CEO de Nortembio, empresa de productos 100% ecológicos y naturales indica que “Amazon nos permite vender nuestros productos desde el Puerto de Santa María, en Cádiz, a clientes de toda Europa. Y nos ha dado el reconocimiento y la relevancia que necesitábamos para establecer relaciones comerciales con países del Norte de África, Oriente Próximo y Oriente Medio, del Sureste Asiático, Norte América y América del Sur”.

Las pymes que venden en Amazon están ubicadas en las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. Cuatro de ellas cuentan con más de 1.000 pequeñas y medianas empresas. Estas son las 10 comunidades españolas con más pymes vendiendo a través de Amazon:

Cataluña, más de 2.000 Comunidad de Madrid, cerca de 2.000 Comunidad Valenciana, más de 1.000 Andalucía, más de 1.000 Galicia, más de 400 Castilla La Mancha, más de 400 Castilla y León, más de 300 Murcia, más de 200 País Vasco, más de 200 Aragón, más de 200

Las pymes no sólo venden en España, sino por todo el mundo a través de nuestras tiendas. Estas son las 10 comunidades españolas con más exportaciones:

1. Comunidad de Madrid, más de 100 millones de euros

2. Cataluña, más de 100 millones de euros

3. Comunidad Valenciana, más de 75 millones de euros

4. Andalucía, cerca de 50 millones de euros

5. Galicia, más de 10 millones de euros

6. Castilla La Mancha, más de 10 millones de euros

7. Castilla y León, más de 10 millones de euros

8. Murcia, más de 10 millones de euros

9. Aragón, más de 5 millones de euros

10. Asturias, más de 5 millones de euros

Las pymes y Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) está ayudando a cientos de miles de clientes pymes, startups y colaboradores comerciales a lanzar y escalar negocios que enriquecen a sus comunidades y el mundo. Desde el lanzamiento de nuestro programa AWS Activate, Amazon ha proporcionado cientos de millones de euros en créditos AWS para ayudar a las startups a acelerar su crecimiento y desarrollo mientras construyen sus negocios en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El CEO de Apser, Partner Consultor Avanzado de AWS, Álex Casanovas, explica que “A pesar de las dificultades por las que atraviesan las pymes españolas, sentimos que estamos aportando valor real para que sus negocios sigan funcionando. El modelo de pago por uso de AWS es la mejor manera de afrontar las consecuencias de la pandemia”. En este sentido añade que “a través del programa de partners de AWS (APN) estamos aprovechando la potencia de los servicios en la nube para transformar la forma en la que operan estas organizaciones. Es también muy gratificante ser testigo de cómo las startups se está adaptando con rapidez a un nuevo contexto, en el que los pagos por adelantado son menos posibles y la agilidad y la flexibilidad son la norma”.

Kindle Direct Publishing

Kindle Direct Publishing (KDP) permite a los autores autopublicar y distribuir sus libros a millones de lectores en todo el mundo, eligiendo dónde quieren vender, fijando sus propios precios y ganando hasta el 70% de cada venta en derechos de autor. Miles de autores europeos independientes han autopublicado millones de libros a través de KDP desde que se lanzó el servicio en Europa en 2010. “En 2007 comencé a publicar novelas con editoriales tradicionales, pero a pesar de vender decenas de miles de ejemplares, nunca creí en la posibilidad de dedicarme a escribir profesionalmente. Algo que no sucedió hasta que comencé a publicar mis libros en KDP en 2011 y vendí mis libros en Amazon. Desde entonces, mis libros no solo llegan a lectores de todo el mundo, sino que también me he convertido en uno de los autores más exitosos de mi país. Así que puedo decir sin ninguna duda que hoy soy un autor profesional gracias a Amazon y Kindle Direct Publishing. ¿Qué más puedo pedir?”, indica el autor de novelas, Fernando Gamboa.

Amazon proporciona a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, startups y emprendedores, herramientas y oportunidades para tener éxito, ya sea vendiendo sus productos online, apoyándoles durante la creación de sus empresas de reparto y logística, utilizando la nube para lanzar y escalar sus negocios, creando aplicaciones de voz o publicando sus propios libros.

En su compromiso de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, Amazon ha puesto en marcha el programa Despega con el objetivo de impulsar el crecimiento y la digitalización de más de 50.000 pymes españolas tras la pandemia. El programa, diseñado junto con IE University, ICEX España Exportación e Inversiones, CEPYME y AECOC, incluye recursos de aprendizaje online y asesoramiento para ayudar a los pequeños negocios a digitalizarse y superar las barreras más comunes para vender online en

España y en el extranjero. Para más información sobre Despega y comunicar tu interés en participar, visita www.amazon.es/despega.

