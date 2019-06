Big Data, Cloud y CRM son las soluciones digitales más adoptadas en la actualidad, según el estudio "Future of Jobs in the Digital Era" realizado por Zigurat Innovation School.

Zigurat Innovation & Technology Business School ha realizado, en colaboración con la consultoría Setesca, el estudio Future of Jobs in the Digital Era, con el objetivo de conocer el impacto de la transformación digital en el mercado laboral y en los nuevos perfiles profesionales emergentes. Este análisis se enmarca en la nueva edición del Global MBA in Digital Business de Zigurat, una formación que da respuesta a la creciente demanda de perfiles digitales.

La digitalización, una realidad internacional

De las 307 empresas que han participado en el análisis, procedentes de España, Canadá, Austria, Suiza, Italia, Gran Bretaña y Colombia, más del 85% está implementando procesos de transformación digital, frente a un casi 15% que confiesa no haber iniciado su camino hacia la digitalización.

Entre las soluciones digitales más implementadas destacan el Big Data, que ocupa la primera posición (69,6%), seguido del Cloud (56,5%) y del CRM (52,2%). La Inteligencia Artificial se ha hecho un hueco en la realidad digital de muchas empresas (34,8%), ocupando la sexta posición.

La formación: esencial en el proceso de transformación digital

Cuando se pregunta a las empresas por las soluciones digitales con un mayor impacto en el cliente actual, entre las respuestas obtenidas destacan los Sistemas Predictivos (33,3%) y la tecnología Blockchain (22,2%), en tercera y cuarta posición respectivamente. Sorprendentemente, estas soluciones no despuntan como las más implementadas en las empresas. Una formación en gestión (50%) o técnica (30,8%) podrían resolver este gap entre una necesidad latente del mercado y la disponibilidad de profesionales preparados para afrontarlo. Así lo corrobora el análisis, según el cual, garantizar la empleabilidad de muchos perfiles en el mercado también podrían pasar por crear un negocio propio (42,3%), participar en startups (30,8%) o adquirir un nuevo rol con más opciones laborales (26,9%).

La automatización: ¿Enemigo o aliado?

Mientras que la mayoría de encuestados (96,3%), admiten que la implementación de herramientas y procesos digitales mejorará los resultados de la empresa en un corto y medio plazo, y un 62,5% de empresas han invertido más de 100.000 euros en implantar procesos digitales, ningún encuestado teme por la desaparición de su profesión en su totalidad. Eso sí, el 50% de los encuestados augura que entre un 1%-25% de sus tareas serán automatizadas más pronto que tarde, frente a un 32,5% que ve cómo entre un 25%-50% de sus funciones serán automatizadas en un futuro próximo. El resto (17,9%) considera que entre la mitad y el 75% de sus tareas serán automáticas en un futuro próximo.

Sobre Zigurat Innovation & Technology Business School - https://www.e-zigurat.com/innovation-school/

Zigurat Innovation & Technology Business School es una escuela de negocios global. Zigurat fue fundada en 2001 como escuela e-learning para ingenieros y arquitectos. En 2017, con 16 años de experiencia en el sector educativo formando a empresas y profesionales que quieran participar en la transformación digital, nace Innovation School. Los Másteres de Zigurat se basan en la experiencia de los profesores, que a la vez son líderes en la industria digital.

Contacto

Nombre contacto: Alexandra Ramírez

Descripción contacto: Content & Press Manager

Teléfono de contacto: 935003391

Imágenes

http://bit.ly/2ZvRIDe