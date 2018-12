Uno de los principales méritos del nuevo premio Nobel de Economía, el estadounidense William D. Nordhaus, profesor de la Universidad de Yale, consiste en integrar el clima en los modelos macroeconómicos, y determinar la forma en que la actividad económica influye y es influida por las condiciones climáticas. Nordhaus, en un trabajo conjunto con el también premio Nobel de Economía y catedrático de Princeton, James Tobin (el de la famosa Tasa Tobin sobre las transacciones económicas internacionales), estableció el concepto de economía sostenible, entendiendo por tal la economía que se mantenga en equilibrio con los recursos de que dispone. Dicho de una forma que se hizo muy popular, que sus actividades económicas permitan que las generaciones futuras puedan también e indefinidamente aprovechar esos recursos y beneficiarse de ellos.

Su preocupación por la sostenibilidad se encuentra muy presente en sus trabajos relacionados con la viabilidad a lo largo del tiempo de sociedades cuya actividad económica depende en gran medida de los ecosistemas. Este es el caso de sectores extractivos como la pesca o la agricultura. En el caso de las actividades pesqueras, los trabajos de Nordhaus han justificado políticas como la política pesquera común de la UE, de establecimiento de cuotas para no agotar los caladeros, y de limitación de capturas para permitir su regeneración.

Es el caso también de la agricultura, cuya sostenibilidad depende no solo de que el suelo no se agote sino, sobre todo, de que el cambio climático no convierta tierras fértiles en terrenos estériles, como ya sucede en algunas zonas de África y América Central. El cambio climático es la columna vertebral de las valiosas aportaciones científicas de Nordhaus. En los setenta del siglo pasado estableció el concepto micronómico de cuentas verdes, para integrar en la actividad económica el impacto que ésta tiene sobre el medio ambiente, y fue el primero en elaborar un modelo cuantitativo que describía la interacción global macro entre actividad económica y clima.

Sus modelos explican la relación directa que existe entre actividad económica y calentamiento global y permiten que los Gobiernos puedan establecer las mejores políticas para combatir el problema, por ejemplo, los impuestos directos a las emisiones de dióxido de carbono.

Informe Stern y cambio climático

Estos conceptos tan disruptivos dieron pie en 2006 al llamado “Informe Stern”, que popularizó el concepto de coste externo del cambio climático, realizando una primera evaluación económica de las externalidades negativas generadas por el mismo.

El gobierno del Reino Unido había encargado al prestigioso economista Nicholas Stern un informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial que dio como resultado el citado informe," cuyos consejos y conclusiones son desde entonces la base de las políticas económicas seguidas por muchos gobiernos. Según Stern, se necesitaba entonces una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático ya que de lo contrario el mercado mundial se vería abocado a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global.

Así que, a las puertas de la Cumbre de Copenhague en 2009 se comenzaban a comprender mejor las evaluaciones monetarias sobre costes externos negativos generados por el cambio climático, y por otros factores, como la contaminación local, la seguridad, el ruido, la congestión, etc. La sostenibilidad se medía, por primera vez, en euros.

Este ahorro por costes externos está, por ejemplo, referenciado como indicador macroeconómico principal en el sector del transporte europeo en el Libro Blanco de Transportes de 2011 de la Comisión Europea, gracias al trabajo de la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles) y del lobby ferroviario en Bruselas, la CER.

Los ahorros por costes externos justifican el compromiso del Estado realizando inversiones importantes en el ferrocarril. Los cambios modales (Modal Shift) hacia el ferrocarril procedentes de modos dependientes de los hidrocarburos, como el avión o la carretera, generan ahorros que se miden en millones de toneladas de CO2 anuales, y en cientos de millones de euros ahorrados a la sociedad cada año en concepto de congestión cambio climático, contaminación atmosférica, accidentes, ocupación del espacio, ruido y otros factores.

Renfe lleva haciendo “cuentas verdes” desde la creación de la empresa (Renfe Operadora) en 2005, con su evaluación anual de los ahorros por externalidades derivados de su actividad e incluidos en sus informes de Sostenibilidad, absolutamente novedoso y original, incluso para otras empresas ferroviarias.

Los últimos datos (2017) indican que el transporte ferroviario de Renfe para viajeros y mercancías supuso un ahorro para la sociedad en términos de externalidades de 1.751 millones de euros si se evalúa en términos económicos el impacto sobre el cambio climático, la contaminación y los accidentes viales que habría generado realizar ese transporte por medios alternativos. Este supuesto además habría conducido a un aumento de las emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero) por transporte en España de 1,8 millones de toneladas y un incremento en el consumo energético de más de 1,1 millón de toneladas equivalentes de petróleo (Teps).

De esta forma, y sobre los caminos abiertos por las investigaciones de William Nordhaus, Renfe monetariza su aportación a la sostenibilidad ambiental, de carbono, social y económica en términos macroeconómicos. Es por ello que nos corresponde celebrar su reconocimiento con una de las mentes más brillantes que nos han ayudado a entender las implicaciones ambientales del desarrollo económico.

Contacto

Santos Nuñez del Campo es Responsable Corporativo de Gestión ambiental y Sostenibilidad de Renfe y Director del grupo de trabajo sobre costes externos de la UIC.