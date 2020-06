En The Handmade Tour los clientes de Amazon.es podrán conocer la historia, los talleres y los productos de varios artesanos de la geografía española, retratados por el objetivo del prestigioso fotógrafo Paco Marín

Desde hoy se puede disfrutar de The Handmade Tour en www.amazon.es/TheHandmadeTour

Luxemburgo, 24 de junio de 2020 – Amazon.es presenta hoy The Handmade Tour, un viaje por algunos de los lugares más preciados de la geografía española de la mano de artesanos locales: fotos y testimonios personales, de talleres y productos, su entorno natural… retratados por el objetivo del prestigioso fotógrafo Paco Marín. De norte a sur y de oeste a este, nuestro país conquista y enamora en todo el mundo. Los contrastes entre tradición y vanguardia, rural y urbano, montaña y mar nos convierten en un país inigualable.

Pero especialmente nuestros artesanos, repartidos por todo el mapa ibérico, son un ejemplo vivo de la cultura y arte de la geografía española. The Handmade Tour es una ruta por algunos de esos lugares más preciados de España; con paradas en lugares como Avilés (Asturias), A Coruña, El Campello (Alicante), Anglès (Girona), La Herradura (Granada) y en Villasana de Mena (Burgos), en la que los clientes podrán conocer un poco más de cerca a algunos de los artesanos locales y sus productos que actualmente forman parte de Amazon Handmade.

Un total de seis artesanos han participado en este proyecto:

1. La Cosmética de María , Villasana de Mena, Burgos. Cosmética con lo mejor de la naturaleza.

2. Barruntando , Avilés, Asturias. Un grupo de amigas con algo en común: pasión por la cerámica.

3. Tatiana Riego , A Coruña. Moda y complementos: mano a mano entre madre e hija.

4. Promise Design , Alicante. Joyería para transmitir mensajes de amor.

5. Lilian Urquieta , La Herradura, Granada. Marroquinería al más puro estilo del sur.

6. Debosc , Anglès, Girona. Una familia apasionada por la madera.

Desde hoy se puede disfrutar de The Handmade Tour en www.amazon.es/TheHandmadeTour, donde además de conocer a estos artesanos a través de fotos y testimonios, podrán comprar sus productos. The Handmade Tour es una iniciativa original de Amazon España y Amazon Handmade que pretende dar visibilidad a los productos locales y a la pasión de las pequeñas empresas que los crean. Para ello, Amazon quiere invitar a los consumidores a redescubrir España de una manera diferente y especial, a través de varios artesanos locales.

Desde 2016, los clientes pueden descubrir y apoyar el trabajo de artesanos locales de toda España en la tienda Handmade, dónde pueden encontrar productos únicos hechos a mano. Amazon cuenta con una tienda Handmade en cinco webs europeas -España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania-, así como en America del Norte -EEUU, Canadá y México-, con más de 50.000 artesanos de 80 países.

Con The Handmade Tour, Amazon pretende impulsar la artesanía y el comercio local. “En Amazon invertimos millones de dólares cada año para ayudar a las pequeñas empresas en todo el mundo. Nos comprometemos a empoderar a los artesanos, compartiendo sus productos y contando sus historias personales. Celebramos cada una de las diferentes técnicas de fabricación utilizadas por los artesanos, desde las tradicionales hasta las modernas”, explica Katie Harnetiaux, Global Head de Amazon Handmade.

De norte a sur: desde jabones del Valle de Mena hasta accesorios de cuero de La Herradura, en Granada

En The Handmade Tour los clientes podrán conocer la historia, los talleres y los productos de artesanos como María Gómez, de La Cosmética de María, en Villasana de Mena, Burgos. Desde su taller María Gómez, junto a su hermana Alejandra, explica, “como todo artesano, empecé elaborando productos experimentando en casa y probándolos con mi familia y amigos, hasta que me lancé a crear mi propia marca de cosmética. Una línea con ingredientes 100% naturales, sin procesos químicos ni plásticos”. Sobre la tienda de Handmade, la artesana nos cuenta: “nos parecía la tienda ideal para conseguir dar estos primeros pasos y fue un despegue importante ya que nos ayudaron mucho a la hora de crear la página web dentro de Amazon, promocionarnos, en definitiva, en todo. Consideramos que a día de hoy el futuro del sector artesano está en la venta online”.

Un grupo de amigas de Avilés apasionadas por la cerámica decidieron crear Barruntando Cerámica en 2014. Según explica Ana Magallón, una de las artesanas de la marca, “nuestro principal objetivo es aportar un soplo de aire fresco a la cerámica, que se traduce en diseños alegres y desenfadados, fabricados artesanalmente con materias primas y técnicas tradicionales, uno a uno; por eso todos nuestros trabajos son únicos, no hay dos iguales”. Las artesanas de Barruntando se muestran felices con el proyecto y con la tienda Handmade, que les ha permitido exportar sus creaciones: “contamos con un perfil en la tienda Handmade desde el mismo momento en que Amazon abrió la categoría, en 2016. En España es donde tenemos el catálogo más grande, pero también vendemos en las webs de Alemania y en Reino Unido, y estamos trabajando para ampliar nuestra oferta de productos y nuestra presencia en otros países”, nos explica Ana.

Tatiana Riego Complementos es mucho más que una marca, es la relación madre e hija: Tatiana y Amanda. Tatiana, la madre, con una dilatada carrera como interiorista y con una gran afición por los objetos antiguos, empezó a diseñar su propia colección de complementos. Su hija Amanda disfrutaba viéndola trabajar y siempre que podía le ayudaba aportando ideas, hasta que un buen día decidió unirse a ella. Ambas definen su colaboración como “una tormenta creativa”, que arranca en 2011 en A Coruña. “Queremos ofrecer artículos únicos, especiales, y a la vez contribuir a guardar la tradición de los talleres artesanos”, cuenta Amanda, y añade “la posibilidad de tener una tienda dentro de Amazon ayuda a generar confianza ya que muchas veces la gente no compra en una web independiente por miedo, y sin embargo con Amazon sienten más seguridad”.

Raúl Espinosa y Roxane Johnson están detrás de Promise Designs. Raúl nos cuenta, “todo comenzó con una historia de amor entre un español y una inglesa que se conocieron por primera vez bajo el cielo lluvioso de Londres. Ambos coincidimos trabajando en una empresa de elaboración de joyas y decidimos crear nuestra propia marca, y también ¡cambiar la lluvia de Londres por el sol de Alicante!”. Como muchos artesanos, Raúl y Roxane comenzaron a elaborar piezas para amigos y familiares, pero el negocio empezó a crecer. “Promise Designs son joyas sentimentales porque la gran mayoría de clientes ponen fechas, frases, nombres muy importantes para ellos, y son cosas que se quedan para siempre”, explica Roxane. “Comenzamos a vender en Amazon Handmade desde que abrió en España, en septiembre de 2016, hasta el día de hoy. Amazon nos ayudó mucho. Realmente nos hizo duplicar nuestras ventas, no solo a nivel nacional, sino internacional”, cuenta Raúl. “Para los artesanos, que siempre es tan complicado darnos a conocer y no tenemos grandes presupuestos, vender en Amazon supone una herramienta imprescindible. Nos da visibilidad en otros países, y de otro modo no sería posible”, afirma Roxane desde su taller.

La marca artesanal Lilian Urquieta nació en 2008 en una pequeña tienda en La Herradura. “Tanto su bahía maravillosa como las montañas que la rodean, así como las pequeñas calles del casco antiguo nos llenan constantemente de inspiración”, nos cuentan. Lilian pone los diseños y su pareja, Iñaki, la mano de obra. “Comenzamos con bisutería y algunos encargos como pintar zapatillas a mano, y un buen día dijimos ¿por qué no lanzarnos a hacer bolsos?”, explica Iñaki. Hoy son una firma reconocida a nivel nacional."Utilizamos lonas y tejidos orgánicos, y por supuesto piel de vacuno de origen español. Cada una de nuestras piezas está realizada completamente a mano, siendo nosotros mismos los encargados de todo el proceso de creación: desde el primer diseño hasta la última puntada", explica Lilian. “Gracias Amazon Handmade, llegamos a sitios donde sería imposible viviendo en un pueblo costero. Nuestra visibilidad total es internet”, afirma la diseñadora.

“Debosc viene de un juego de palabras, de bosc en catalán significa del bosque, que es una expresión que quiere decir es una cosa ruda, básica. Y además mi apellido es Bosch, y el de mi mujer Roura, que en castellano es roble. Nuestro entorno tiene un origen maderero, lleno de aserraderos y carpinterías. ¡Todo cuadraba!”, nos cuenta Lluís Bosch. Hoy, la familia al completo, el matrimonio y sus dos hijas, se dedican a trabajar la madera bajo el sello Debosc en Anglès, Girona. “La mayoría de los productos que elaboramos artesanalmente en madera están relaciondos con la tecnología: accesorios para ordenadores portátiles, móviles, pantallas... Es más una artesanía moderna o actual, porque no tienen por qué ser conceptos antagónicos”. Debosc abrió su perfil en Handmade en 2018. “Amazon nos proporciona un visibilidad que difícilmente la tendríamos a través de otro medio. No tendría sentido que intentáramos dar a conocer nuestra marca sin tener la formación y los medios para hacerlo. Como anécdota, a los dos días de subir los productos a la web nos hicieron nuestro primer pedido desde Alemania”.

En The Handmade Tour los clientes pueden encontrar miles de productos de muchos más artesanos locales, como ilustraciones pintadas a mano, ropa y accesorios, muebles y decoración para el hogar, artículos para bebé y muchos más.Un viaje a través del objetivo de Paco Marín

El fotógrafo Paco Marín ha recorrido algunos de los lugares más preciados de España con una cámara de fotos como herramienta, buscando el encanto de los paisajes y conectando con los artesanos. En la naturaleza y en el medio rural se siente como en casa. "Mis fotografías me desnudan porque cuentan muchas cosas sobre mí. De mi forma de ver la vida. De mis pasiones. Mi mirada es honesta, elegante y sencilla. Y mis fotos siempre tienen que ver con el ser humano, el arte y la naturaleza", afirma Marín. Su trabajo está enfocado principalmente en el entorno natural, el arte con el proceso creativo como emblema y el mensaje visual del retrato.

Sobre Amazon Handmade

Amazon Handmade está disponible en cinco webs de Europa – España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido- y en EE.UU., Canadá y México, con más de 50.000 artesanos de 80 países. En particular, sólo en España, más de 2.000 artesanos venden más de 80.000 productos. Gracias a Amazon Handmade, los artesanos pueden hacer crecer su negocio y pueden ser descubiertos por millones de clientes de Amazon.

En www.amazon.es/handmade los clientes pueden:

Encontrar productos elaborados artesanalmente con especial cuidado y atención.

Comprar productos nacionales. Los clientes pueden descubrir y apoyar el trabajo de artesanos locales de toda España.

Explorar el mundo. Los clientes pueden comprar por país para poder encontrar productos elaborados por artesanos de 80 países. En la página de producto de todos los artículos de Handmade aparece un icono de localización que indica donde está ubicado el artesano, así como un enlace a su perfil.

Descubrir historias personales. Todos los artesanos cuentan con una página de perfil en la que los clientes pueden descubrir su historia y cómo elaboran sus productos, lo que les permite a los clientes hacerse una idea del cuidado y la atención que requiere la elaboración de cada pieza.

Facilidad de compra. Los clientes pueden buscar y comprar este tipo de productos disfrutando de las ventajas y la comodidad que supone comprar en Amazon.

Los productos de Amazon Handmade se distribuyen en varias categorías, entre las que se encuentran: Joyería, Decoración para el hogar, Cocina y comedor, Artículos de papelería, Bebés, Ropa, Zapatos y Accesorios, entre otros, ofreciendo opciones de personalización en más de un tercio de los artículos disponibles. Para personalizar un artículo los clientes solo tienen que indicárselo al artesano al realizar el pedido. Por ejemplo, poner el nombre en un producto de bebé, grabar una fecha en una joya, o elegir customización de tu bolso o tocado.

Handmade ofrece una serie de funciones, adaptadas a cada caso específico, que ayuda a los artesanos a hacer crecer sus negocios. Entre otros beneficios, les ofrece:

Asistencia personalizada: los artesanos disfrutan de un servicio de asistencia que les ayuda a configurar su tienda y gestionar su negocio en Amazon.

Acceso a nuevos clientes: todos los artesanos tienen que crear una página con su perfil de artesano, que dispone de una dirección URL única para que puedan compartir su historia, con imágenes y espacio suficiente para describir cómo elaboran sus productos.

Posibilidad de dedicar el tiempo a lo que de verdad importa: el acceso a informes y herramientas profesionales hace que la gestión de sus negocios en Amazon sea más sencillo para los artesanos, lo que les permite ponerse, de nuevo, manos a la obra.

Realización de pedidos personalizados de forma rápida y sencilla: ‘Handmade’ ha desarrollado herramientas que permiten a los artesanos especificar, directamente en sus páginas de producto, qué elementos es posible personalizar. De esta forma, los clientes pueden indicar las opciones deseadas (como, por ejemplo, personalizar los productos con nombres y fechas) a la hora de hacer el pedido.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el cliente en lugar de en la competencia, pasión por la innovación, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Las opiniones de los clientes, la compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. Para más información, visita www.amazon.es/sobreamazon y sigue @AmazonNewsES .

***

Para más información, por favor contacte con:

Ana Herrero, herreana@amazon.esTamara García-Noblejas, sandigot@amazon.esAmazon Press Office www.amazon-prensa.es

Email: prensa-amazon@tinkle.esEmail: cgonzalez@tinkle.es, ydescalzo@tinkle.es, vlopez@tinkle.es