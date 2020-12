La Secretaria Pro Tempore d'Andorra (SPT) i la Secretaria General Iberoamericana (Segib) organitzen aquest dimarts la reunió extraordinària d'alt nivell de ciència, tecnologia i innovació contra la crisi del coronavirus. Una trobada que vol donar resposta a l'actual situació de crisi sanitària mundial, cercant la cooperació iberoamericana davant un context en què "s'ha fet més evident que mai la necessitat d'una mobilització conjunta entre països i la coordinació d'esforços en l’espai multilateral", tal com constaten els organitzadors. La reunió es vol centrar molt especialment en com la ciència, la tecnologia i la innovació contribueixen a trobar solucions per fer front a la pandèmia i les seves conseqüències.En la trobada, que reunirà de manera telemàtica els ministres i altes autoritats dels 22 països membres de la Conferència Iberoamericana, es compartiran experiències que els diferents estats hagin posat en pràctica durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19. D'aquesta manera, no només es treballarà per reforçar els lligams entre els països participants, sinó que també es buscarà que es puguin obrir noves vies de cooperació perquè se’n derivin polítiques concretes.La regió està patint les conseqüències provocades pel coronavirus, que ha causat una elevada mortalitat i que en una segona fase pot comportar conseqüències socials i econòmiques encara incertes.En aquest marc propici perquè els estats comparteixin les seves experiències, Andorra detallarà la gestió que ha dut a terme de la crisi des que el 13 de març el Govern decretés les primeres mesures per combatre la pandèmia. D'aquesta manera, i tal com ja va mostrar en el marc del 'Diàleg iberoamericà sobre mesures i estratègies de desescalada i de transició a la nova normalitat enfront de la Covid-19’, el Principat exposarà l'estratègia sanitària que s'ha seguit al país, posant l’èmfasi, entre altres, en mesures com ara el doble cribratge de la població en el qual va prendre part el 90,8% de la ciutadania i que ha estat l'operativa més important mai organitzada al país.

Tal com incideixen els organitzadors, més enllà de la vessant científica, la crisi sanitària "ha evidenciat la necessitat de cooperació entre estats, un fet que a Andorra s'ha materialitzat en projectes específics de cooperació amb la regió iberoamericana en l’àmbit de la salut i en l’impuls de les relacions diplomàtiques per facilitar la mobilitat dels ciutadans a la regió".Tota aquesta feina és la que el Principat posarà sobre la taula en la reunió que se celebrarà telemàticament el dia 30 i que servirà, també, per identificar els reptes comuns i les oportunitats de treball conjunt.