A partir del 17 de abril Setdart inicia a través de su portal web www.setdart.com la subasta de la colección de vinilos de Jordi Tardà, una de las más extensas e importantes del panorama nacional.

En Setdart se suman al resurgir de los vinilos de la mano de la colección de uno de sus mayores melómanos, el periodista musical Jordi Tardà. La suya, es una de las colecciones más importantes sobre el mundo del rock en Europa llegando a crear en 2011 el Museo del Rock de Barcelona. Convertido también en promotor musical, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a través de su trabajo a las bandas de rock más legendarias que actuaron en Barcelona. Durante los treinta años que duró su emblemático programa de radio, "Tarda Tardà", todos ellas pasaron por los estudios de Catalunya Radio para ser entrevistados cara a cara por el carismático periodista que se convirtió en un habitual de los backstages de los conciertos. Gracias a ello, pudo llegar a compilar más de 15.000 vinilos entre los que se pueden encontrar algunas joyas de artistas y bandas tan míticas como los RollingsStones, The Beatles, The Animals, The Police, Queen o David Bowie. Asimismo, algunos de ellos tienen el valor añadido de estar firmados por los propios artistas. A partir del próximo miércoles se iniciará la subasta semanal de la colección, extendiéndose en el tiempo hasta agotar todos sus ejemplares.

La calidad del sonido y el alza del estilo vintage tanto entre el público que creció con el rock de los 60, 70 y 80, como entre los más jóvenes, hacen que este formato vuelva a estar de plena actualidad. Este nuevo impulso a una industria que parecía abandonada ha hecho que tanto grandes como pequeños artistas vuelvan a apadrinar este formato de manera realmente notable. La fiebre por el vinilo queda patente en la alta demanda que hay en las escasas fábricas que sobrevivieron a un mundo dominado por lo digital. Otro indicativo que apunta hacia la revitalización de este formato es la aparición de nuevos sellos musicales especializados solo en vinilos. Además, las cifras hablan por sí mismas. La venta de vinilos generará este año mil millones de dólares, cifra récord comparable a las obtenidas en los años 90. Desde Setdart subastas esperan contribuir en este nuevo impulso del sector.

https://www.setdart.com/subasta/thumbnails/musica-%7C-memorabilia

Contacto

Nombre contacto: Marina Pelegrí

Teléfono de contacto: 932463241

