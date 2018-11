Desde el 17 de octubre, Setdart subasta todos los miércoles una de las colecciones más amplias de Memorabilia del Rock que existen en Europa. Una ocasión única para coleccionistas y amantes de la música para hacerse con objetos de iconos de la historia del Rock como, The Rolling Stones, The Betales, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Queen, Madonna, entre muchos otros y que fueron el motivo de la creación del Museo del Rock de Barcelona.

Entre las piezas que se expusieron en el Museo del Rock de Barcelona, procedentes de la colección del periodista musical Jordi Tardà, hay muchas a destacar pero sin duda una de las que muchos coleccionistas y amantes del rock van a ansiar son dos letras originales manuscritas por Bruce Springsteen que Setdart va a licitar el próximo 21 de noviembre con el número de lote 35128536.

Se trata de las letras escritas por su puño y letra de la canción Changing Children que tocó con su grupo Steel Mill en el año 1971 y el tema inédito I Had To Be You. Éstas no solo destacan por su valor icónico sino también por su elegancia poética y por los sentimientos tradicionalmente americanos que únicamente The Boss es capaz de incorporar a sus canciones.

En el lote, con certificado de autenticidad, se incluye un trozo de canción sobre cinta americana y cartón utilizado en el escenario el año 1985, y una página con anotaciones originales corregidas por el cantante de la canción Sad Eyes.

Pero esta no son las únicas piezas de Bruce Springsteen que Setdart.com pone a disponibilidad de los coleccionistas. Este mismo día se subastará la icónica chaqueta tejana con las mangas recortas de la marca Lee (lote 35127920) con la que The Boss actuó en su aclamada gira Born in the USA entre los años 1984-1985. Junto a su grupo, The E Street Band, Bruce Springsteen pisó cientos de escenarios repartidos por América, Europa, Asia y Oceanía y llegó a convertirse en el tour más largo e intenso de toda su carrera musical.

Las subastas de Memorabilia se realizan todos los miércoles en Setdart.com, con piezas que son un fragmento esencial de la historia de la música del Rock.

Contacto

Nombre contacto: Marina Palés

Teléfono de contacto: +34932463241

Imágenes

http://bit.ly/2qQM3Z0

http://bit.ly/2qQM4w2