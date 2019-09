Next Loyalty se crea para ser el evento sobre experiencia de usuario y gestión de la fidelización sobre la base del marketing digital de referencia en España, organizado por Marketing 4 Ecommerce. Los eventos Next nacen en 2018, han tenido continuidad con el evento Next ePayments y regresan en octubre de 2019 en Google for Startups Campus Madrid con la edición Next Loyalty 2019.

El 9 de octubre tendrá lugar el Next Loyalty, el gran evento de marketing digital. En palabras de los organizadores: “Hemos querido centrar el evento en el campo de la fidelización, uno de los más poliédricos del mundo digital y que mayor importancia tiene a la hora de conseguir lo que todas las empresas de eCommerce buscan: vender más”.

El panel de ponentes esta plagado de grandes nombres del ecosistema digital: José Carlos Cortizo (BrainSINS), Silvia Matesanz (Cabify), Blanca Rodríguez (Deliveroo), Ander Macazaga (Iberdrola Clientes), Javier Alonso (Connectif), David Morán (Muroexe), Thaís Baptista (Mascoteros), Álex Vallbona (Birchbox), Carlos Andonegui (Vinopremier), Pablo Szefner (JustFab Europe) y Leendert VanDelft (DHL Express).

Soloimprenta se convierte en principal patrocinador de Next Loyalty

Tras 7 años de trayectoria como empresa nativa digital, Soloimprenta se ha convertido en líder de los servicios de imprentas online directos al consumidor en España sin ser un pure player de la industria. El éxito, como en todo negocio digital, se basa en una simple fórmula mágica: dedicarse en cuerpo y alma a la atención a los clientes, buscar y comercializar productos de una calidad realizados con innovadoras técnicas de impresión y una apuesta continua por el marketing digital, rodeándose de los mejores colaboradores.

En un sector en el que las empresas tienden a olvidar el lado humano de sus usuarios, Soloimprenta ha sabido conservar ese trato a sus clientes que se tiene en el comercio tradicional. El trato personal sigue siendo una de las prioridades de esta empresa y, de hecho, se refleja en sus más de 9.000 comentarios positivos en su sitio web.

Durante este último año, Soloimprenta ha impulsado su presencia en el sector al unir fuerzas con Premium Leads. Esta colaboración es fruto del empeño de Soloimprenta por reinventarse constantemente, de mantenerse en la vanguardia de las empresas digitales y de técnicas de imprenta online. Gracias a las técnicas más punteras de SEO, CRO y PPC, Soloimprenta ha conseguido mejorar aún más sus cifras, haciendo del marketing online una de sus mayores bazas para seguir creciendo.

No solo se apoya en el marketing digital para mejorar sus números, sino que apuesta por apoyar a la comunidad digital en España siempre que se presenta una ocasión.

Desde Soloimprenta comentan: “Creemos firmemente que, en un sector en que el aprendizaje debe ser una constante en la trayectoria de las empresas y los profesionales, eventos como Next Loyalty son una excelente oportunidad de no perder las tendencias de vanguardia en el cuidado y fidelización de los artífices del éxito, los clientes”.

¿Quién apuesta por Next Loyalty?

Son varias las empresas que han decidido contribuir al evento, organizado por Marketing4Ecommerce. Entre sus 8 patrocinadores se encuentran DHL, Bizum, Connectif, Fotografía eCommerce, Photoslurp, Customeer e Ingenico.

Soloimprenta aparece este año como patrocinador principal del evento Next Loyalty y aspira a contribuir a que sus asistentes aprendan y compartan sus ideas. Además, habrá alguna sorpresa para los asistentes al evento, de esas que solo MWLB y sus creativos pueden ofrecer en cada situación.

