Stonehenge Capital invierte créditos fiscales para nuevos mercados en Romark Global Pharma para construir una nueva planta de fabricación en Puerto Rico

El financiamiento apoyará las iniciativas de desarrollo económico y recuperación después del huracán en Manatí



MANATÍ, Puerto Rico, Oct. 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonehenge Capital, en sociedad con Capital One, Mid-City Community, Empowerment Reinvestment Fund y HEDC New Markets, anunció hoy una inversión de 33 millones de USD en financiación de créditos fiscales para nuevos mercados (New Markets Tax Credit, NMTC) para Romark Global Pharma LLC. La inversión de NMTC de 33 millones de USD proporciona el financiamiento final requerido para completar el proyecto de la planta de fabricación de productos farmacéuticos de Romark en Manatí.



La inversión de NMTC facilitará los planes estratégicos de expansión de Romark en Puerto Rico. En una primera etapa, Romark invertirá 46 millones de USD para rehabilitar, modernizar y equipar 3000 metros cuadrados (33 000 pies cuadrados) de espacio disponible para fabricar productos Romark. Se espera que las nuevas instalaciones generen 138 nuevos puestos de trabajo con un salario promedio de aproximadamente 57 000 USD, y casi la mitad de los empleos estarán destinados a personas de bajos ingresos. Se prevé que la primera etapa conduzca a una futura expansión y a la proyección de dar empleo a 220 personas.

Romark Global Pharma es una subsidiaria de Romark , una compañía farmacéutica multinacional integrada verticalmente, que se dedica al descubrimiento, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de nuevos medicamentos innovadores. La sede central de la compañía en los Estados Unidos está ubicada en Tampa, Florida.

“La inversión de NMTC ha sido esencial para establecer nuestro negocio en Manatí”, afirmó Marc Ayers, presidente y director ejecutivo de Romark. “El impacto será profundo: primero en tareas de construcción en la comunidad local, luego en empleos de la industria farmacéutica también en la comunidad local y, por último, en el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos destinados a las personas que viven en Puerto Rico, Estados Unidos y en todo el mundo. Puerto Rico cuenta con mucho talento e infraestructura específica para la industria farmacéutica. Esta es una oportunidad única, un beneficio para todas las partes involucradas”.

La inversión de NMTC en Romark marca un hito importante en la recuperación del huracán María en Puerto Rico , donde la rehabilitación de la planta se considera parte de los esfuerzos de recuperación. El proyecto ha despertado el apoyo local de la oficina del Alcalde en Manatí, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Puerto Rico Industrial Development Company, PRIDCO) debido a la cantidad de empleos previstos.

“Con la inversión de créditos fiscales para nuevos mercados , Romark está preparada para el crecimiento y el éxito”, afirmó L’Quentus Thomas, director de Stonehenge. “Romark es, precisamente, el tipo de empresa en la que buscamos invertir. Están dedicados a sus empleados, a su comunidad y a sus productos”.



Acerca de Stonehenge Capital:

Desde 1999, Stonehenge Capital (http://www.stonehengecapital.com) opera en el punto de unión de las finanzas y el desarrollo comunitario, proporcionando capital de transformación en mercados necesitados, el cual colaboró con el desarrollo de las pequeñas empresas de nuestra nación, generó empleos para familias trabajadoras y revitalizó las comunidades urbanas y rurales. Stonehenge Capital no es una empresa de finanzas típica, es un líder de pensamiento en capital de inversión, que genera resultados sólidos para los inversionistas y retornos sociales que tienen un impacto en la comunidad. Stonehenge Capital fomenta la colaboración a través de un equipo de profesionales experimentados y talentosos en Baton Rouge, Columbus, Nueva York, Dallas y otros lugares, que aprovechan dos décadas de experiencia y relaciones para proporcionar soluciones de financiamiento innovadoras donde son más necesarias a nivel nacional.



