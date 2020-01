La película "Joker", de Todd Phillips, encabeza con once nominaciones las candidaturas a los premios BAFTA del cine británico, seguida de "The Irishman", de Martin Scorsese, y "Once upon a Time... in Hollywood", de Tarantino, con diez cada una, informó este martes la organización.

"1917", de Sam Mendes, y "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, optan respectivamente a nueve y seis galardones, que se entregarán en una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres el próximo 2 de febrero.