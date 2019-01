La exagerada vida de Silvio Berlusconi, vista por Paolo Sorrentino ("La gran belleza") y protagonizada por Toni Servillo, inaugura la cartelera del 2019, junto a la adaptación del cómic de Paco Roca "Memorias de un hombre en pijama" o el debut como director del creador de la serie "This is us", Dan Fogelman.

BERLUSCONI, ACORRALADO, EN EL BIOPIC DE PAOLO SORRENTINO