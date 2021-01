Construida sobre recuerdos, vivencias, pequeños pueblos con encanto y, en especial, sobre la unión de diferentes culturas, la serie "3 Caminos", que Amazon Prime Video estrena el 22 de enero, invita a embarcarse en la aventura del Camino de Santiago, una experiencia que "no se puede explicar", como dice su sintonía, pero sí vivir.

"No se puede explicar, no se puede contar (…) El Camino me llama", dice el tema "Caminantes", escrito e interpretado por Iván Ferreiro y Andrés Suárez para "3 Caminos", una serie que, por un lado, invita a aquellos que nunca han hecho el Camino de Santiago a probar la experiencia y, por otro, anima a repetir a aquellos que ya se han embarcado en la aventura.