Imagen de archivo del toro 'Belador', de la ganadería de Victorino Martín, lidiado por el matador Ortega Cano en la Corrida de la Prensa de 1982 y el único al que, hasta la fecha, se le ha perdonado la vida en la plaza de toros de Las Ventas. EFE/aa SPAIN BULLFIGHTING: MADRID, 19/07/1982.- Image of the bull 'Belador' of the cattle ranch of Victorino Martin, handled by the matador Ortega Cano in the press run, the only that so far is has forgiven life in Madrid. EFE/apj