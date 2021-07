Con 57 grabaciones poco conocidas -54 inéditas e incluyendo descartes-, en una edición de lujo de 5 CDs. Así saldrá a la venta el volumen 16 de la Bootleg Series de Bob Dylan, que recupera tres álbumes del periodo 1980-1985, "Shot of Love", "Infidels" y "Empire Burlesque".

"Bob Dylan - Springtime In New York: The Bootleg Series, Vol.16 (1980-1985)", disponible el 17 de septiembre, es el título de este nuevo capítulo de Bootleg (literalmente, contrabando), una serie que comenzó en 1991 para recuperar temas inéditos y descartes.