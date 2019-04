El nuevo documental del popular actor y director Jared Leto, "A Day in the Life of America", es el resultado del titánico esfuerzo logístico que supone repartir 92 equipos de grabación por todo EE.UU. para captar 24 horas de experiencias vitales en torno al día nacional del país, el 4 de julio.

La cinta, estrenada este sábado en Nueva York en el marco del Festival de Cine de Tribeca, explora la rica diversidad de la cultura y las costumbres estadounidenses con cientos de entrevistas e imágenes tomadas durante esa especial jornada.