El director de cine kazajo Adilkhan Yerhanov describe su largometraje "A Dark-Dark Man" como su particular interpretación del "noir", un thriller sin "buenos ni malos" con el que ha querido llamar la atención sobre "la tendencia de algunos países a dejar de proteger los Derechos Humanos".

"Pero la mía no es una película política", se ha apresurado a señalar Yerhanov. "No pretendo ilustrar una verdad documental, no hablo de política, rotundamente no -ha dicho en una rueda de prensa tras la proyección de la cinta-. Con la película quería mostrar un atisbo de esperanza entre tanta oscuridad".