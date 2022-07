El documental "A-ha, la película" narra la historia del grupo de pop noruego desde sus inicios a la situación de enconado rencor entre los integrantes de esta banda, aún en activo, y que con éxitos como "Take on me" ha influido a Oasis, Coldplay o U2 y ha inspirado temas a The Weeknd.

En el filme, que llega este viernes a los cines españoles, los componentes de A-ha (Morten Harket, Pål Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen) rememoran su pasado como grupo de jóvenes de Oslo que, unidos por una misma pasión, decidieron orientar sus vidas hacia el mundo de la música, para lo que decidieron mudarse a Londres a comienzos de la década de los ochenta, donde malvivieron en condiciones precarias.