Solían ser motivo de brindis y banquete de lujo para los estudios en los últimos años, pero Hollywood se ha atragantado en 2019 con varias secuelas de elevado caché que se estrellaron en los cines y ensombrecieron el legado de sagas muy populares como "X-Men" o "Terminator".

Una aclaración necesaria: no es cierto que todas las continuaciones o "remakes" hayan fracasado este año. Ahí están como prueba "Avengers: Endgame" (película más taquillera de la historia con 2.798 millones de dólares), la nueva "The Lion King" (1.656 millones) o "Spider-Man: Far from Home" (1.392 millones), que son las tres cintas con más ingresos en todo el mundo en 2019.