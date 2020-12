"A imagen y semejanza" ("Those that, at a distance, resemble another") de la cineasta anglo-argentina Jessica Sarah Rinland, la francesa "Tendre" de Isabel Pagliali y "Vulture" del canadiense Philip Hoffman se han alzado con los premios principales del XVII Festival Internacional Documenta Madrid, cuyo palmarés fue desvelado anoche en la Cineteca de Madrid.

"A imagen y semejanza", mención especial en Locarno en 2019, plantea una reflexión sobre la conservación museológica y ecológica y las formas de representación; y se ha alzado con el premio del jurado a la mejor película nacional "por ser una película artesanal de alcance filosófico y por su discurso lúcido sobre la génesis de las imágenes".