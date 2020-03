Gracia Querejeta, una de las cineastas españolas actuales más consolidadas, ha asegurado a Efe que le "chirría" que, por ser mujer, en las ayudas al cine le den más puntos que a Fernando León o Enrique Urbizu, aunque ha valorado positivamente la medida del 35% para directoras jóvenes.

"Si a mi me dan más puntos que a Mariano Barroso o a Fernando León me da vergüenza, me chirría un poco porque ya tenemos unas carreras y cada cual habrá pasado sus dificultades, o Urbizu o Álex de la Iglesia, es absurdo que a mi me vayan a proteger más que a ellos", ha dicho Querejeta en una entrevista con motivo del estreno de su nueva película, "Invisibles".