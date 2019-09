Dos grabados del artista británico Banksy con la imagen de su popular mural "Niña con globo" serán subastados online por la casa Christie's en Londres entre los días 11 y 24 de septiembre.

La puja se titulará "I can't believe you morons actually buy this shit" ("No me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda"), un guiño a la serigrafía "Morons" del artista, en la que recreaba una subasta de la obra "Los Girasoles" de Van Gogh a cargo de esa casa de pujas en 1987.