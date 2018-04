El popular grupo sueco Abba anunció hoy que durante su última gira grabaron dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado "I still have faith in you", será interpretado para un programa especial que se difundirá en diciembre.

En un breve comunicado en su página web, el grupo indicó que la reunión fue una "experiencia extremadamente feliz": "Parecía como si el tiempo se hubiese detenido" y que los 35 años desde su separación, hubiesen sido tan sólo "unas pequeñas vacaciones".