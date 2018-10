La cantante Adele volvió a encabezar por tercer año consecutivo la lista de los treinta jóvenes de menos de 30 años más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada de 147,5 millones de libras (165,7 millones de euros), seguida del también músico Ed Sheeran y del actor Daniel Radcliffe.

Según el ránking anual publicado por la revista "Heat", el autor de éxitos como "Thinking Out Loud" o "Shape of You" acumula 94 millones de libras (105,5 millones de euros) y el intérprete del personaje Harry Potter suma 87 millones de libras (97,7 millones de euros).