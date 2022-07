La cantautora británica Adele brilló este sábado en el escenario del parque londinense Hyde Park, donde por segunda noche consecutiva cerró la jornada de conciertos del festival British Summer Time, con una espectacular mezcla de clásicos, como "Someone like you", y canciones más recientes de su último álbum "30".

Tras haber hecho un parón de cinco años lejos de los escenarios, la artista londinense volvió a actuar por primera vez en su Reino Unido natal, recibiendo una calurosa bienvenida del público que dejó entrever que tanto tiempo de espera no había dejado ni el más mínimo resquicio de resentimiento entre sus fans.