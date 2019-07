Sus lágrimas en la lluvia emocionaron a toda una generación que ahora, con su muerte, recuerda a Rutger Hauer, el replicante más humano de "Blade Runner", una historia que se desarrollaba en el 2019 que ahora dice adiós al actor holandés.

"Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.".