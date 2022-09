El activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei ha intervenido hoy en el Hay Festival de Segovia en una conversación a través de videoconferencia con Anne McElvoy, editora ejecutiva de The Economist, en el aula magna de IE University. EFE/Pablo Martín

El activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei (Pekín, 1957) ha señalado este sábado en el Hay Festival de Segovia que tiene "miedo" de volver a China y perder su libertad, "no sería feliz, siempre y cuando estuviera detenido en una celda secreta, ningún ser humano puede, no estaría cómodo, de lo contrario no dudaría en regresar", ha subrayado.