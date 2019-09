La cantante catalana Aitana Ocaña, nominada esta semana al Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista, ha asegurado hoy que rompió a llorar cuando se enteró de la nominación, de la que supo a través de felicitaciones de sus fanes a través de la red socia Instagram.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde esta noche actúa en el auditorio Rocío Jurado, Aitana ha dicho que “no me lo creí” cuando conoció que había sido nominada, asegurando que “entré en Instagram para saber quien había salido nominada, y no se me cargó la pagina, de modo que no lo vi, pero enseguida comenzaron a felicitarme los fanes a través de Instagram”.