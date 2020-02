La cantante Alanis Morissette ha anunciado este viernes las trece paradas europeas, que incluye Barcelona y Madrid y que formarán parte de su gira mundial de 2020, con la que celebra el 25 aniversario de su disco debut y el lanzamiento de su nuevo álbum, "Such Pretty Forks In The Road".

Su "World Tour 2020" arrancará el 23 de septiembre en Copenhague y tendrá su cierre en París el 22 de octubre, habiendo recorrido para entonce Londres, Birminghan, Dublín, Manchester, Ámsterdam, Hamburgo, Varsovia, Budapest, Barcelona, Madrid y Milán.