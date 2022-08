El director catalán Albert Serra, conocido por sus películas polémicas, poco convencionales, reactivas y diferentes, estrena el 2 de septiembre su último filme, "Pacifiction", una obra que, asegura en una entrevista con Efe, responde al mecanismo de cómo él hace cine: "Es un desafío contra mi mismo".

"Siempre quiero hacer una cosa nueva, rara, algo que me sorprenda a mi mismo, que me obligue a buscar soluciones a cuestiones relacionadas con la forma, con la puesta en escena, el montaje, cosas que me interesan. Y este desafío, inevitablemente (...) implica que el resultado será interesante para los demás", considera el director de "La muerte de Luis XIV" (2016).