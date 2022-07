Alberto Moreno, periodista y director de la revista Vanity Fair, en una entrevista con Efe sobre su libro "Las películas que no vi con mi padre" (Círculo de Tiza). EFE/Luis Millán

Alberto Moreno, periodista y director de la revista Vanity Fair, en una entrevista con Efe sobre su libro "Las películas que no vi con mi padre" (Círculo de Tiza). EFE/Luis Millán

Alberto Moreno (Madrid, 1981), periodista y director de la revista Vanity Fair desde 2017, acaba de publicar en Círculo de Tiza su primera obra literaria, un libro-ensayo donde habla de su padre, de su hijo, del cine y de él mismo. Una extraña reflexión en negativo que ha titulado "Las películas que no vi con mi padre".

"Habría sido genial poder escribir el título del libro en afirmativo pero no es la realidad que me tocó vivir, así que hago lo que puedo con lo que tengo, y menos mal que cuento con mis obsesiones, mis extravagancias y todos esos cuadernos donde anoté carencias que ahora son muletas", explica el escritor en este ensayo, que no es más que un "diario premium", como él mismo lo define en una entrevista con Efe.