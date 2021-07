El multifacético Alejandro Fernández asume los nuevos retos de este año con la intención de reinventarse en la música mexicana y un apoyo decidido a las fusiones, tras un 2020 que ha pasado entre el éxito y la angustia.

"He sentido que el público me ha recibido muy bien con la música mexicana y creo que ahí me quedo", dice Fernández en una entrevista a Efe, en referencia al éxito que ha tenido desde su regreso a sus orígenes musicales en 2019.