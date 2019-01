Alejandro Sanz he renovado su contrato discográfico con Universal Music, según ha informado esta multinacional a unos pocos meses de que el artista lance su nuevo trabajo, "#ElDisco".

"Prolongar el acuerdo me permite continuar creciendo como artista. Me permite crear e innovar dentro de un entorno de confianza. Me fortalece como músico permanecer en la misma ruta por la que llevo años avanzando. Estoy seguro de que vendrán nuevos retos, logros y éxitos de la mano de un equipo entusiasta y brillante", ha dicho el músico, en declaraciones recogidas en nota de prensa.