23 may. 2022

EFE Barcelona 23 may. 2022

Después de una década inmerso en la política activa, ejerciendo como diputado en el Congreso, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y conseller de Exteriores, con una salida que "no fue buena", el escritor Alfred Bosch vuelve a la literatura con la extensa novela "El templo de los pobres".

En una entrevista con Efe, el novelista aclara que "la política ha sido un paréntesis de casi diez años. Delante de la inmensidad del mar, esto no es nada, aunque creo que he aprendido mucho y ha sido una gran lección de humildad. Dejándola, he ganado libertad y una novela", que para él, es "encantadora y la mejor" de las que ha escrito.