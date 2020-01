En una edición de los Óscar de las más competidas y reñidas que se recuerdan, el cine español reclamó este lunes su hueco con una nominación para "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta, y una mención más para "Klaus" de Sergio Pablos.

"Joker", con once candidaturas, y "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", con diez nominaciones por cabeza, serán las grandes favoritas en la 92 gala de los Óscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.).