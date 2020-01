Pedro Almodóvar espera subir esta noche al escenario del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga y, si lo hace, quiere hablar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de tú a tú, de Pedro a Pedro".

Y, ¿qué le va a decir?: "Respecto a la industria es evidente. Yo estoy muy contento con el Gobierno que tenemos y le deseo lo mejor, pero no hemos oído hablar, no ya de cine, sino que la palabra cultura no ha aparecido en ninguna de las campañas y hemos tenido muchas, demasiadas".