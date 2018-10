La reciente ganadora del Premio Nacional de Narrativa, la escritora española Almudena Grandes, afirma, en una entrevista a EFE, que sus novelas sobre la posguerra española, cuya última entrega le ha valido el máximo galardón de las letras en España, han "dado forma" a sus convicciones políticas.

"No solo me han reafirmado en mis convicciones sino que han dado forma a mis convicciones, las han solidificado y sobre todo me han dado argumentos para sostenerlas", afirma hoy Grandes (Madrid, 1960) desde Buenos Aires, donde se encuentra para formar parte del jurado del Premio Clarín de Novela 2018.