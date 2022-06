Tras años dibujando a los superhéroes más reconocibles del cómic como Batman y la Liga de la Justicia para la editorial DC, el cántabro Álvaro Martínez (Torrelavega, 1982) ha alcanzado su primera nominación a los premios Eisner con una serie de novelas gráficas que le "representan" como autor y en las que ha ido dejando pequeños guiños personales.

"Dibujar a Batman no es comparable con crear algo y que funcione", asegura en una entrevista con Efe en alusión a su último trabajo, "The nice house on the lake", que ha sido nominada a esos premios, considerados como los "Óscar del cómic", en la categoría de mejor serie.