El historietista cántabro Álvaro Martínez ha ganado el premio Eisner 2022, conocido como "los Óscars del cómic", en la categoría de mejor serie nueva, por su trabajo de terror y ciencia ficción contemporánea "The nice house on the lake".

La entrega de estos premios ha tenido lugar en la Comic Con de San Diego (Estados Unidos) y Martínez (Torrelavega, Cantabria, 1982) ha recibido el galardón junto al otro cocreador de la serie, el guionista James Tynion IV, según informa el artista cántabro en un comunicado.