Amaia se ha mostrado "superemocionada" y "bastante nerviosa" a su llegada a la gala de los Premios Goya por homenajear a su admirada Marisol, la artista por la que se ha dedicado a la música.

"Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada ahora mismo", ha dicho la cantante a la prensa.